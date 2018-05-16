ВАДА подало апелляцию в CAS по делу Яры ван Керкоф

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу голландской шорт-трекистки Яры ван Керкоф, сообщает Schaatsen.nl. Агенство хочет оспорить решение Международного союза конькобежцев (ISU), который оправдал подозреваемую в употреблении допинга спортсменку перед Играми в Пхечхане.

Сообщается, что в сезоне-2015/16 у ван Керков были выявлены аномально высокие показатели крови в биологическом паспорте, но следов употребления запрещенных препаратов обнаружено не было. Перед олимпийскими стартами голландская спортсменка, проходившая разбирательство в ISU по этому делу, была оправдана.

CAS добивается пересмотра вердикта.