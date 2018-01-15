Тренер Виктора Ана: "Я бы поддержал его решение продолжить карьеру после Олимпиады"

Главный тренер сборной России по шорт-треку Андрей Максимов поддержал бы решение шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана продолжить карьеру после Олимпийских игр в Пхенчхане. Ранее спортсмен заявил, что думает над тем, стоит ли ему завершить или продолжить карьеру.

– Только положительно могут воспринять решение Виктора, если он продолжит карьеру, – цитирует "Р-Спорт" Максимова. – Все зависит от спортсмена, а не от меня. Если он хочет тренироваться, то все условия будут для него созданы. Я только за.