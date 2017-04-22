Сочи претендует на проведение чемпионата мира-2020

Сочи подал заявку на проведение чемпионата мира в сезоне-2019/20, сообщает официальный сайт Международной федерации конькобежного спорта. Турнир пройдет с 13 по 15 марта 2020 года. Помимо Сочи, на проведение чемпионата мира подали заявки Сеул и Солт-Лейк-Сити.

Россия ранее принимала чемпионат мира по шорт-треку в 2015 году - турнир прошел в Москве.

В декабре МОК объявил, что продлил санкции на проведение международных турниров на территории России. Введены они были на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.