СКР признал выступление шорт-трекистов удовлетворительным

Исполком Союза конькобежцев России (СКР) назвал удовлетворительным выступление сборной по шорт-треку в прошедшем сезоне, сообщает ТАСС. Заседание исполкома организации проходит в четверг, 26 апреля, в здании Олимпийского комитета России.

Напомним, на Олимпиаде-2018 сборную России в шорт-треке представляли Семен Елистратов, Павел Ситников, Александр Шульгинов, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова и Эмина Малагич). Единственную медаль в этом виде спорта завоевал Елистратов, занявший третье место на дистанции 1500 м. По решению МОК до участия в Играх в Пхенчхане не были допущены некоторые лидеры национальной команды, среди них шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан и двукратная чемпионка Европы Татьяна Бородулина.

На последнем чемпионате Европы россияне завоевали два золота, четыре серебра и три бронзы. На чемпионате мира в их активе одн серебро и три бронзы.