СКР подаст заявку на проведение этапа Кубка мира в Сочи в олимпийском сезоне

Союз конькобежцев России претендует на проведение квалификационного этапа Кубка мира в Сочи. По словам президента СКР Алексея Кравцова, один из осенних этапов в олимпийском сезоне может пройти в Ледовом дворце "Айсберг".

– Ситуация была неспокойная перед Олимпийскими играми, и эти заявления делались на этом фоне, – цитирует "Р-Спорт" Кравцова. – МОК предложил федерациям рассмотреть ситуацию более пристально, но у нас не было никаких сигналов со стороны Международного союза конькобежцев (ISU) о том, что финал Кубка в Челябинске может быть отменен. Более того, мы сейчас подаем заявку на олимпийский сезон, чтобы один из квалификационных этапов Кубка мира прошел в Сочи. С Сочи мы уже это согласовали, и хотим, чтобы один из осенних этапов прошел там, на "Айсберге".

Напомним, что в этом году СКР, несмотря на рекомендации МОК зимним федерациям заморозить подготовку к стартам на территории России, сохранил за собой право проведения финального этапа Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске.