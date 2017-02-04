Шульгинов взял бронзу в забеге на 1500 метров на этапе Кубка мира в Дрездене

Россиянин Александр Шульгинов занял третье место в забеге на 1500 метров на этапе Кубка мира в Дрездене. Первый результат показал канадец Чарльз Хэмлин, вторым стал кореец Хон Кюнь Хван.
Дрезден (Германия)
Кубок мира
Мужчины
1 500 м
1. Ч. Хэмлин (Канада) - 2.12,701
2. Хон Кюнь Хван (Корея) - 2.13,087
3. ШУЛЬГИНОВ (Россия) - 2.14,101
4. Жирар (Канада) - 2.14,156
5. Лю Шаолинь (Венгрия) - 2.18,981
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/shorttrack/worldcup/2016-2017/events/1945_63_0/