18:25 4 февраля | ШОРТ-ТРЕК

Шульгинов взял бронзу в забеге на 1500 метров на этапе Кубка мира в Дрездене

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Россиянин Александр Шульгинов занял третье место в забеге на 1500 метров на этапе Кубка мира в Дрездене. Первый результат показал канадец Чарльз Хэмлин, вторым стал кореец Хон Кюнь Хван.

Дрезден (Германия)

Кубок мира

Мужчины

1 500 м

1. Ч. Хэмлин (Канада) - 2.12,701

2. Хон Кюнь Хван (Корея) - 2.13,087

3. ШУЛЬГИНОВ (Россия) - 2.14,101

4. Жирар (Канада) - 2.14,156

5. Лю Шаолинь (Венгрия) - 2.18,981

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/shorttrack/worldcup/2016-2017/events/1945_63_0/

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Материалы REN-TV

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