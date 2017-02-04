Шульгинов взял бронзу в забеге на 1500 метров на этапе Кубка мира в Дрездене

Россиянин Александр Шульгинов занял третье место в забеге на 1500 метров на этапе Кубка мира в Дрездене. Первый результат показал канадец Чарльз Хэмлин, вторым стал кореец Хон Кюнь Хван.

Дрезден (Германия)

Кубок мира

Мужчины

1 500 м

1. Ч. Хэмлин (Канада) - 2.12,701

2. Хон Кюнь Хван (Корея) - 2.13,087

3. ШУЛЬГИНОВ (Россия) - 2.14,101

4. Жирар (Канада) - 2.14,156

5. Лю Шаолинь (Венгрия) - 2.18,981