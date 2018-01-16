Семен Елистратов: "В Турине я показал: хрен вам. Не сломаете меня"

Олимпийский чемпион 2014 года, двукратный абсолютный чемпион Европы Семен Елистратов отметил, что очень настроен успешно выступить на Олимпийских играх-2018. Спортсмен также добавил, что прошлый сезон был для него очень трудным.

– В Сочи, на самом деле, я очень переживал, – цитирует "Р-Спорт" Елистратова – Перед некоторыми дистанциями я даже не мог уснуть, прокручивал картину, как я побегу, что я буду делать. Ночами тяжело было. Чувствовал, что на моих плечах тяжелым камнем лежит ответственность, и давит она меня. А сейчас как-то намного все спокойнее. Вот единственное, что поменялось за это время. Это глобально. А вообще любая ситуация тебя меняет. Прошлый сезон был очень трудным морально. Он трудно переваривался. Я выиграл чемпионат Европы в Турине, на второй год подряд после чемпионата Европы в Сочи. Если меня спросят о самой значимой победе на данный момент, я без промедления отвечу: та, что была в Турине в 2017 году.

– Защита титула.

– Защита титула. Преодоление себя. Возвращение. В Сочи я выиграл Евро, а в Турине я показал: вот я, ребята, вновь здесь, с вами. Хрен вам. Не сломаете меня. Вот и всё.

– Третье место в многоборье в Дрездене для чемпиона Европы не обидно?

– Я понимал, что уступаю Шинки многоборье и просто экономил силы перед эстафетой. Вторым бы я был, третьим… Я правда живу настроем на Олимпиаду.