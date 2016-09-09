Семен Елистратов: "Пока это междусобойчик с Аном"

Олимпийский чемпион Семен Елистратов остался доволен стартом на Кубке России. Он одержал победу на дистанции 1500 м на первом этапе Кубка России в Москве.

– Это был первый старт сезона, и все прошло нормально. Я немножко переживал, потому что довольно много пропустил, все же знают мою апрельскую ситуацию, – цитирует "Р-Спорт" Елистратова. – Но в итоге все прошло нормально, потихоньку набираю форму. Все самое интересное и самое главное ждет нас впереди: этапы Кубка мира, чемпионат Европы, чемпионат мира. Пока же это просто что-то вроде междусобойчика у нас с Виктором Аном, какую-то уверенность себе придать.

Некоторые жизненные ситуации, с которыми мне приходилось сталкиваться, научили меня, что загадывать наперед никогда не нужно. Я четко для себя усвоил, что жить надо сегодняшним днем. Понятно, что всем хочется услышать от меня какие-то прогнозы на сезон, но я просто поменялся, не хочу об этом говорить.