Семен Елистратов: "Мы с партнерами по сборной хорошо друг друга чувствуем"

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете россиянин Семен Елистратов отметил, что внутрикомандные связи перед Олимпийскими играми-2018 приходят в норму. Так же спортсмен подчеркнул, что тренер до сих пор продолжает экспериментировать с тактикой.

– Мы притираемся, но сейчас я чувствую ребят, а они чувствуют меня уже очень хорошо, – цитирует "РИА Новости" Елистратова. – Мы варьируем комбинации, кто в каком порядке должен стартовать, но пока все складывается хорошо. Хотя притирались мы достаточно долго.

Напомним, в субботу на европейском первенстве, проходящем 12-14 января в немецком Дрездене, российские мужская и женская эстафетные команды квалифицировались в финал А соревнований.