Семен Елистратов: "Картина результатов на Олимпиаде будет отличаться от Кубка мира"

Олимпийский чемпион 2014 года Семен Елистратов отметил, что результаты российских спортсменов на Играх в Пхенчхане должны быть более позитивными, чем итог сезона в Кубке мира. Напомним, на Кубке мира россияне не смогли выиграть ни одной медали.

- Я с большой уверенностью могу вам сказать, что то, что вы видели во время этапов Кубка мира, и то, что вы увидите на Олимпийских играх – это совсем разные картины, - цитирует "Р-Спорт" Елистратова. - Все эти соревнования, которые устраиваются до Олимпиады, имеют одну нескрываемую задачу – подвести спортсмена к стартам в Пхенчхане.