Семен Елистратов: "Буду отстаивать свое имя, на которое брошена тень"

Олимпийский чемпион по шорт-треку в эстафете Семен Елистратов отметил, что будет стараться в этом сезоне отстоять свое имя, на которое была брошена тень в связи с мельдониевым скандалом. После победы на первом этапе Кубка России на дистанции 1500 м он заявил, что намерен продолжать в том же духе.

– В этом сезоне я просто буду биться до конца, – цитирует "Р-Спорт" Елистратова. – Что бы ни произошло, конец света или землетрясение, даже если земля будет уходить из-под ног, я буду биться до конца, отстаивать свою фамилию, свое имя, на которое брошена определенная тень. Так что биться до конца – это мой единственный настрой.