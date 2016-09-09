20:53 | ШОРТ-ТРЕК

Семен Елистратов: "Буду отстаивать свое имя, на которое брошена тень"

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Олимпийский чемпион по шорт-треку в эстафете Семен Елистратов отметил, что будет стараться в этом сезоне отстоять свое имя, на которое была брошена тень в связи с мельдониевым скандалом. После победы на первом этапе Кубка России на дистанции 1500 м он заявил, что намерен продолжать в том же духе.

– В этом сезоне я просто буду биться до конца, – цитирует "Р-Спорт" Елистратова. – Что бы ни произошло, конец света или землетрясение, даже если земля будет уходить из-под ног, я буду биться до конца, отстаивать свою фамилию, свое имя, на которое брошена определенная тень. Так что биться до конца – это мой единственный настрой.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/skating/20160909/1071078356.html

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