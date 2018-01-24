Руслан Захаров - о решении МОК: "Настрой у меня такой же боевой, как и в последние полгода"

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Руслан Захаров отметил, что в последние несколько недель ждал приглашения от МОК на Олимпийские игры-2018. Спортсмен также добавил, что сохраняет боевой настрой.

– В Инстаграме вы выложили фото с тренировки и добавили хэштег #roadtoBeijing2022. Всерьез уже думаете о следующей Олимпиаде?

– Эти четыре года будет прожить в спорте нелегко. Но посмотрим, время покажет. Сегодня мы пришли на тренировку в "Крылатское", катались, работали. Настрой у меня такой же боевой, как и в последние полгода. Унывать не вижу смысла.

– Какой была ваша первая реакция, когда узнали, что тоже не допущены до Пхенчана?

– Я крутил педали на тренировке и чуть не упал с велостанка. Все-таки одной ногой я уже был в Корее, паковал чемоданы. А как – все критерии отбора выполнил, руководство Союза конькобежцев России говорило, что со стороны ВАДА и МОК ко мне нет никаких претензий. И в последние несколько недель я ждал приглашение от МОК. Жду до сих пор. До 28 января еще осталось несколько дней. Сейчас дойду до дома, проверю почтовый ящик. Может, они туда письмо положили? (Владимир ИВАНОВ)

Напомним, что Захаров не получил приглашения от МОК на Олимпийские игры-2018. Также недопущены до Игр Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан, Ксения Столбова и другие. Полный список атлетов – здесь.