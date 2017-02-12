Россиянки выиграли командную гонку на этапе Кубка мира в Минске

Женская сборная России выиграла командную гонку на 3 000 м на этапе Кубка мира в Минске. Второе место заняли итальянки, опередивший кореянок.

Минск (Белоруссия)

Кубок мира

Женщины

Командная гонка 3 000 м

1. РОССИЯ (БОРОДУЛИНА, ЗАХАРОВА, ПРОСВИРНОВА, КОНСТАНТИНОВА) – 4.19,627

2. Италия – 4.19,748

3. Корея – 4.19,848

4. Канада – 4.19,924

1 000 м

1. Хань Юйтун (Китай) – 1.31,868

2. де Врис (Голландия) – 1.32,092

3. Гилмартин (Великобритания) – 1.32,415

4. С. Кикути (Япония) – без времени

5. ПРОСВИРНОВА (Россия) – 1.36,160 финал В

Мужчины

1 000 м

1. Лим Ен Чин (Корея) – 1.26,496

2. Фоконне (Франция) – 1.26,853

3. Жумагазиев (Казахстан) – 1.27,219

4. Бастий (Канада) – 1.37,885

8. СИТНИКОВ (Россия) – 1.40,878 финал В