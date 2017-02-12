Россиянки выиграли командную гонку на этапе Кубка мира в Минске

Женская сборная России выиграла командную гонку на 3 000 м на этапе Кубка мира в Минске. Второе место заняли итальянки, опередивший кореянок.
Минск (Белоруссия)
Кубок мира
Женщины
Командная гонка 3 000 м
1. РОССИЯ (БОРОДУЛИНА, ЗАХАРОВА, ПРОСВИРНОВА, КОНСТАНТИНОВА) – 4.19,627
2. Италия – 4.19,748
3. Корея – 4.19,848
4. Канада – 4.19,924
1 000 м
1. Хань Юйтун (Китай) – 1.31,868
2. де Врис (Голландия) – 1.32,092
3. Гилмартин (Великобритания) – 1.32,415
4. С. Кикути (Япония) – без времени
5. ПРОСВИРНОВА (Россия) – 1.36,160 финал В
Мужчины
1 000 м
1. Лим Ен Чин (Корея) – 1.26,496
2. Фоконне (Франция) – 1.26,853
3. Жумагазиев (Казахстан) – 1.27,219
4. Бастий (Канада) – 1.37,885
8. СИТНИКОВ (Россия) – 1.40,878 финал В