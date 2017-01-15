19:11 | ШОРТ-ТРЕК

Россия – вторая в мужской эстафете на чемпионате Европы

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Сборная России в составе Семена Елистратова, Дениса Айрапетяна, Виктора Ана и Александра Шульгинова стала второй в эстафете на 5000 м на чемпионате Европы. Победу одержали представители Голландии, третьими стали итальянцы.

У женщин в эстафете на 3000 м победу одержала Италия. Второй стала Венгрия, тройку призеров замкнула Голландия.

Турин (Италия)

Чемпионат Европы

Мужчины

Эстафета 5 000 м

1. Голландия - 6.56,809

2. РОССИЯ (ЕЛИСТРАТОВ, АЙРАПЕТЯН, АН, ШУЛЬГИНОВ) - 6.56,889

3. Италия - 7.00,168

4. Венгрия - 7.05,772

Женщины

Эстафета 3 000 м

1. Италия - 4.17,166

2. Венгрия - 4,17.195

3. Голландия - 4.18,446

4. Чехия - 4.22,693

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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кубань чемпион

tryam черт возьми, отдали золото на последнем круге имея огромный отрыв, но Елистратов просто встал 19:19 _______________________ Семен же не железный. А финишировать, нужно было Вите, он бы не отдал, тем более этому Кнегу, там на всю жизнь заруба. А по Чемпианату наши лучшие!!!!

20:02

кубань чемпион

Парни, верим МИР в этом году будет Ваш!!! Вы лучшие.

19:59

tryam

черт возьми, отдали золото на последнем круге имея огромный отрыв, но Елистратов просто встал

19:19

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