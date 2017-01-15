Россия – вторая в мужской эстафете на чемпионате Европы

Сборная России в составе Семена Елистратова, Дениса Айрапетяна, Виктора Ана и Александра Шульгинова стала второй в эстафете на 5000 м на чемпионате Европы. Победу одержали представители Голландии, третьими стали итальянцы.

У женщин в эстафете на 3000 м победу одержала Италия. Второй стала Венгрия, тройку призеров замкнула Голландия.

Турин (Италия)

Чемпионат Европы

Мужчины

Эстафета 5 000 м

1. Голландия - 6.56,809

2. РОССИЯ (ЕЛИСТРАТОВ, АЙРАПЕТЯН, АН, ШУЛЬГИНОВ) - 6.56,889

3. Италия - 7.00,168

4. Венгрия - 7.05,772

Женщины

Эстафета 3 000 м

1. Италия - 4.17,166

2. Венгрия - 4,17.195

3. Голландия - 4.18,446

4. Чехия - 4.22,693