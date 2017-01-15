Россия – вторая в мужской эстафете на чемпионате Европы

Сборная России в составе Семена Елистратова, Дениса Айрапетяна, Виктора Ана и Александра Шульгинова стала второй в эстафете на 5000 м на чемпионате Европы. Победу одержали представители Голландии, третьими стали итальянцы.
У женщин в эстафете на 3000 м победу одержала Италия. Второй стала Венгрия, тройку призеров замкнула Голландия.
Турин (Италия)
Чемпионат Европы
Мужчины
Эстафета 5 000 м
1. Голландия - 6.56,809
2. РОССИЯ (ЕЛИСТРАТОВ, АЙРАПЕТЯН, АН, ШУЛЬГИНОВ) - 6.56,889
3. Италия - 7.00,168
4. Венгрия - 7.05,772
Женщины
Эстафета 3 000 м
1. Италия - 4.17,166
2. Венгрия - 4,17.195
3. Голландия - 4.18,446
4. Чехия - 4.22,693
кубань чемпион
tryam черт возьми, отдали золото на последнем круге имея огромный отрыв, но Елистратов просто встал 19:19 _______________________ Семен же не железный. А финишировать, нужно было Вите, он бы не отдал, тем более этому Кнегу, там на всю жизнь заруба. А по Чемпианату наши лучшие!!!!
20:02
кубань чемпион
Парни, верим МИР в этом году будет Ваш!!! Вы лучшие.
19:59
tryam
черт возьми, отдали золото на последнем круге имея огромный отрыв, но Елистратов просто встал
19:19