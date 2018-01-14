Россия - третья в медальном зачете на чемпионате Европы

Сборная России завоевала третье место в медальном зачете на чемпионате Европы в Дрездене. На счету россиян одно золото, четыре серебра и три бронзы. Победу одержала женская команда в эстафете в составе Татьяны Бородулиной, Софьи Просвирновой, Екатерины Ефременковой и Эмины Малагич. Серебро завоевали Семен Елистратов (1000 и 1500 м), Виктор Ан (500 м) и мужская сборная в эстафете (Елистратов, Ан, Шульгинов, Айрапетян). Бронзовые медали взяли Софья Просвирнова (500 м и многоборье) и Семел Елистратов (многоборье).

Первое место в медальном зачете завоевала Голландия (5 золотых и 2 серебряные), второй стала Италия (4 - 2 - 0).