Просвирнова не выступит на чемпионате России

Начальник сборной России Анна Максименко сообщила, что двукратная чемпионка Европы Софья Просвирнова пропустит чемпионате России в многоборье. 19-летняя спортсменка продолжает восстанавливается после травмы ноги. Турнир пройдет 27-29 декабря в ледовом дворце УТЦ "Новогорск".

- Просвирнова все-таки не сможет стартовать на чемпионате России из-за старой травмы ноги, - цитирует "Р-Спорт" Максименко. - Доктора рекомендовали Софье поберечься и продолжить восстановление, но к чемпионату Европы она должна быть готова. Елизавета Кузнецова также продолжит восстановление после пореза спины, полученного на Китайско-российских юношеских зимних играх, и не выступит на турнире.