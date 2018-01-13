Просвирнова и Ан - призеры чемпионата Европы в Дрездене

Россиянка Софья Просвирнова заняла третье место на чемпионате Европы в Дрездене на дистанции 500 метров. У мужчин вторым стал россиянин Виктор Ан.

Дрезден (Германия)

Чемпионат Европы

Женщины

500 м

1. А. Вальчепина (Италия) - 42,805

2. Фонтана (Италия) - 42,852

3. ПРОСВИРНОВА (Россия) - 43,141

Мужчины

500 м

1. Кнегт (Голландия) - 41.377

2. АН (Россия) - 41,441

3. Лепап (Франция) - 41,608

4. Фоконне (Франция) - 41,612