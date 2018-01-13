Просвирнова и Ан - призеры чемпионата Европы в Дрездене

Россиянка Софья Просвирнова заняла третье место на чемпионате Европы в Дрездене на дистанции 500 метров. У мужчин вторым стал россиянин Виктор Ан.
Дрезден (Германия)
Чемпионат Европы
Женщины
500 м
1. А. Вальчепина (Италия) - 42,805
2. Фонтана (Италия) - 42,852
3. ПРОСВИРНОВА (Россия) - 43,141
Мужчины
500 м
1. Кнегт (Голландия) - 41.377
2. АН (Россия) - 41,441
3. Лепап (Франция) - 41,608
4. Фоконне (Франция) - 41,612
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/shorttrack/ratings/2017-2018/