Мигунов попытается выступать за другую страну, если будет не нужен России

Российский шорт-трекист Дмитрий Мигунов постарается выступать за сборную другой страну, если будет не нужен национальной команде России. Об этом сообщил бывший главный тренер сборной Себастьян Крос.

– Получение польского паспорта может стать одним из вариантов, но сейчас об этом нет разговора, – приводит "Р-Спорт" слова Кроса. – Первостепенной целью является возвращение в хорошую форму, тогда Мигунов сможет выступать и за сборную России. Но если Союз конькобежцев России не захочет сохранить его, то он попытается найти другую возможность. У него есть потенциал добиваться серьезных успехов, поэтому если не в России, то где-то еще.

Мигунов сейчас работает вместе со мной в Польше, старается восстановить свою форму и вернуться к полноценному тренировочному процессу, поскольку он не тренировался несколько месяцев. Он пока не может участвовать в соревнованиях. Он хотел поехать на чемпионат России, но понимал, что не может этого делать, поскольку он не принимал участия в этапах кубка России.

На чемпионате Европы он также не сможет участвовать, поскольку для этого необходимо выступить на чемпионате России, чтобы быть выбранным в сборную. Он потерял в форме, но это нормально, потому что он не тренировался. Но у него есть мастерство, поэтому это просто вопрос времени, когда он вернется на прежний уровень.