"Как может не поехать на Олимпиаду страна, не проигравшая ни в одной войне?!" Мощный текст Елистратова

Шорт-трекист сборной России Семен Елистратов выступил категорически против бойкота Олимпиады-2018.

Ранее стало известно, что МОК не допустил до участия в Играх ряд ведущих российских атлетов, включая партнеров Елистратова по победной эстафете на Играх в Сочи - Виктора Ана, Руслана Захарова и Владимира Григорьева. Сам Елистратов был допущен до Олимпиады.

"Конечно же, ситуация идет к тому, чтобы вслед за несправедливыми отстранениями мы отказались от участия, проглотив все, что происходило последнее время вокруг Олимпиады и крутились в своем болоте сидя дома. Но этого делать нельзя!

Не поехать - значит отступить и сдаться,а как это сделает страна,не проигравшая не в одной войне? Мысль о том, что кто-то порадуется, что нашей команды не будет на Олимпиаде, мотивирует еще сильнее, чтобы победить.

Россия - это не только флаг и гимн, это люди, живущие тут, с многообразием взглядов, с разными религиями и достижениями в других сферах и областях.

Олимпийские игры - это не только медаль и пьедестал почета, это семьи, болеющие за нас, они в нас верят и отдают часть своей жизни, это непростая дорога под названием "Жизнь к Мечте"!

28 января появится окончательный список тех, кто поедет в Корею. И если я там окажусь, то воспользуюсь этим шансом,хотя бы потому,что за мной семья, жена, родители, братья и сестры, команда, друзья, подло и необъяснимо отстраненные ребята, и страна, где я живу, к сожалению без флага с гимном", - написал Елистратов в Инстаграме.