"Как может не поехать на Олимпиаду страна, не проигравшая ни в одной войне?!" Мощный текст Елистратова

Шорт-трекист сборной России Семен Елистратов выступил категорически против бойкота Олимпиады-2018.
Ранее стало известно, что МОК не допустил до участия в Играх ряд ведущих российских атлетов, включая партнеров Елистратова по победной эстафете на Играх в Сочи - Виктора Ана, Руслана Захарова и Владимира Григорьева. Сам Елистратов был допущен до Олимпиады.
"Конечно же, ситуация идет к тому, чтобы вслед за несправедливыми отстранениями мы отказались от участия, проглотив все, что происходило последнее время вокруг Олимпиады и крутились в своем болоте сидя дома. Но этого делать нельзя!
Не поехать - значит отступить и сдаться,а как это сделает страна,не проигравшая не в одной войне? Мысль о том, что кто-то порадуется, что нашей команды не будет на Олимпиаде, мотивирует еще сильнее, чтобы победить.
Россия - это не только флаг и гимн, это люди, живущие тут, с многообразием взглядов, с разными религиями и достижениями в других сферах и областях.
Олимпийские игры - это не только медаль и пьедестал почета, это семьи, болеющие за нас, они в нас верят и отдают часть своей жизни, это непростая дорога под названием "Жизнь к Мечте"!
28 января появится окончательный список тех, кто поедет в Корею. И если я там окажусь, то воспользуюсь этим шансом,хотя бы потому,что за мной семья, жена, родители, братья и сестры, команда, друзья, подло и необъяснимо отстраненные ребята, и страна, где я живу, к сожалению без флага с гимном", - написал Елистратов в Инстаграме.
Всё началось в декабре 2017 года,нашу эстафетную команду отправили на сбор в Корею для подготовки к Олимпийским играм. Находясь в другой стране и открывая новости,я,мягко говоря,недоумевал,как некоторые люди в сложившихся обстоятельствах предлагают бойкотировать ОИ.Где они находились,когда была необходимость защищать и отстаивать своих спортсменов?Также не понимал,почему вслед за утверждениями никто не уточнил,какие последствия ожидают в течение последующих 8-ми лет.Если кто-то не знает,напомню:РОССИЯ ВООБЩЕ ЗАБУДЕТ ПРО ОЛИМПИАДУ НА 8 ЛЕТ.И тут речь не только обо мне и нынешних спортсменах,ведь под откос попадает поколение молодых подрастающих спортсменов.Кто-нибудь об этом подумал? 22 января,звонок из СМИ: СМИ: - Здравствуйте! Я: - Добрый день! СМИ: - А вы знаете, что Виктор не допущен до ОИ Я: - Что? Это ошибка! 23 января.Утро,собрание у нашей команды: "Ребята, всё не очень хорошо. Виктор,Денис,Артем,Вова,Женя, Таня-не едут на ОИ,а также 19 конькобежцев.Те,кто остался,до завтра примите решение об участии или неучастии." Все в ауте,тишина... Конечно же,ситуация идёт к тому,чтобы вслед за несправедливыми отстранениями мы отказались от участия,проглотив всё,что происходило последнее время вокруг Олимпиады и крутились в своём болоте сидя дома.Но этого делать нельзя! Не поехать,значит отступить и сдаться,а как это сделает страна,не проигравшая НИ В ОДНОЙ ВОЙНЕ?Мысль о том,что кто-то порадуется,что нашей команды не будет на ОИ,мотивирует ещё сильнее,чтобы победить. Россия-это не только флаг и гимн,это Люди живущие тут,с многообразием взглядов,с разными религиями,и достижениями в других сферах и областях. Олимпийские Игры-это не только медаль и пьедестал почёта,это Семьи болеющие за нас,они в нас верят и отдают часть своей жизни,это непростая дорога под названием-Жизнь к Мечте! 28 января появится окончательный список тех,кто поедет в Корею.И если я там окажусь,то воспользуюсь этим шансом,хотя бы потому,что за мной Семья, Жена,Родители,Братья и Сёстры, Команда,друзья,подло и необъяснимо отстранённые ребята,и страна,где я живу,к сожалению без флага с гимном.На этой фотографии наша золотая четвёрка в Сочи,где из четверых,трое отстранённых!Грустно?Нет.ПодлоИмерзко!
морпех
Lokus Дурачок какой-то. СССР проиграл Холодную войну//////Опять же,Холодная война не является войной в прямом смысле этого слова...Да и проиграл ли? - Просто собрались неск - ко руководителей и распустили СССР без объективных причин на тот момент!Это и сейчас,к примеру,возьмёт "наш агент"Трамп ,да и распустит США на отдельные штаты.....Но это не значит,что США проиграли Холодную войну России!
09:35
vsvtjo
= Даль = Ну какую-то территорию все-таки СССР от Финляндии отхватить удалось. По Афганистану соглашусь.
09:29
морпех
Bolt1975 Есть такие поговорки - "У кого что болит - тот о том и говорит", "Каждый думает в меру своей испорченности". Так вот, г-да "диванные патриоты", гадские крикуны про бойкот - ЭТО ПРО ВАС! Для спортсменов главное - это победа в соревнованиях.///////Всё правильно,однако спорт - это его работа,у меня,например,не менее тяжёлая работа(может и более - не буду вступать в дискуссию),поэтому про "диванные эксперты"не надо никого оскорблять...Предыдущий коммент я написал всё,если ты не понимаешь проблемы,опять повторюсь,я не против,чтобы он выполнил свою работу...Опять же,бойкотировать может только ОАР,страна ,не участвующая в ОИ (РФ)не может априори бойкотировать ОИ!И это МОК учёл!
09:29
Lokus
Дурачок какой-то. СССР проиграл Холодную войну. Всё остальное - последствия. Да уж, тому, кого набирают по здоровью, навроде спортсменов, не стоит корчить из себя умного.
09:28
SS-1525-Sergey
Причём тут страна и война? И будет тебе известно наша страна проигрывала не только сражения, но и военные компании. Первую мировую проиграли, Русско-японскую проиграли, Крымскую проиграли и т.д. Лучше бы вместо отдыха от тренировок и подготовки к ОИ и этой писанине, учебник по истории взял и почитал бы. Больше пользы было и может понял бы, что такое государство, его символы и звание гражданина. Государство РФ и её граждане, болельщики отстранены от ОИ дисквалифицированы. На олимпиаде не будет спортсменов представляющих государство. Будут туристы, которым разрешили под чужим флагом и форме выступить на них, чтобы весь мир видел, как их унижают, а они плюшевые и в следующий раз можно унизить их ещё сильнее. Кто Вам пообещал, кто гарантии дал, что на следующих ОИ Вас будут пропускать через те же политические или иные фильтры, или вообще пинать, как неугодных. Спортсмены, как лохи, сейчас унизимся и всё. Школу вспомни, не постоял за себя раз и всё сели и поехали на хребте до конца. С какого рожна им менять подход к этим чмырькам, которые ради того, чтобы выступить плюют на страну болельщиков. При СССР, вспомни, не участвовали наши спортсмены в олимпийских играх и не только при бойкотах и что? Спорт в стране закончился, есть российские соревнования ЧЕ и ЧМ, выступайте, зарабатывайте. На коммерческих и политических играх свет не сошёлся, могли бы федерации зимних видов спорта разбросать призовые с олимпийского фонда на следующий ЧМ. Всё это детский лепет, обиженного на жизнь!
09:16
= Даль =
vsvtjo Проигранные войны двадцатого века: Советско-польская, русско-японская. С Первой мировой слились.======финская,Афганистан,
09:15
vsvtjo
Проигранные войны двадцатого века: Советско-польская, русско-японская. С Первой мировой слились.
09:10
Bolt1975
Есть такие поговорки - "У кого что болит - тот о том и говорит", "Каждый думает в меру своей испорченности". Так вот, г-да "диванные патриоты", гадские крикуны про бойкот - ЭТО ПРО ВАС! Для спортсменов главное - это победа в соревнованиях. А поскольку вам это незнакомо, то вы все время талдычите про деньги. Можете сколько угодно "трещать" здесь в комментах, спортсмены все равно не обращают внимание на ваш лепет. Лучше идите займитесь спортом!
09:09
морпех
Для тех,кто так и не понял...!Я ,например,не против ,чтобы он зарабатывал спортом на жизнь,я не против,чтобы он (если уж сильно хочет)выступал на ОИ за другой флаг!Я только против,чтобы он назывался спортсменом "из России"(именно так "придумал"МОК,чтобы "нагнули"Россию!),чтобы считалось,что он едет в частном порядке,не имея никакого (!!!)отношения к стране,за какую де юре не выступит на ОИ!Ну и подобную чушь не слышать(с "Россией в сердце")....Ещё он бы мог дать интервью ,что да,мол,предал своих друзей,но надо кормить семью,чиновники ничего не сделали,простите!И никаких проблем бы не было...
09:08
alex lav
Если Елистратов также бегает, как знает историю, то лучше бы он не ехал.
09:07
Объектив
Просто надо отправить туда перспективную молодежь, если конечно такая имеется. Коли уж тратить бабло без шансов на хотя бы моральное удовлетворение - так пусть съездят те ребята, которые напрямую заинтересованы в том, чтобы Россию не лишили ОИ на 2 цикла, т.е. те, которые, возможно, будут участвовать в ОИ через 4 года. Ясно же, что в ближайшее время нас будут продолжать чмырить везде, где только мы даем к этому повод. Чего нервничать? От коммерческих стартов никто никого не отлучал - пусть спортсмены зарабатывают на жизнь, ради Бога!
09:03
морпех
AlCapone Очень пафосно и глупо. Он о каких войнах вообще говорит? Далеко ходить не будем. В 20 веке Русско-японскую выиграли? Или 1 Мировую??? 06:32/////А что ,1 - ую Мировую проиграли?
08:59
морпех
ержан Своими ура-патриотическими речами о несправедливости решений МОК Елистратов вполне заслужил отстранения его от участия в Олимпийских Играх. Несёт как по писанному раболепную чушь ... 07:35|||||||||И ни Ура и ни просто патриотических речей не прочёл - просто глупость написал...и не о 3/4 а о 9/10 населения "хорошо"высказался...
08:57
морпех
Кстати,строго говоря Россия проигрывала и не в одной войне!
08:50
морпех
Так и не поехали - значит отступили и сдались!Не будет России на ОИ!Ну неужели спортсмены на полном серьёзе этого не понимают?Вот поедет тот же Елистратов в сборную Белоруссии(условно) - значит он белорусский спортсмен,если он в сборной ОАР - значит он оарский спортсмен!Какое отношение имеют те,кто поедет, к России?
08:49
ФанФаныч
Первое желание - дать в морду и захлопнуть дверь. Но подумав, понимаю, почему это МЫ должны уйти из международного спорта? Наше весомое право быть в спорте не гостем а хозяином. А болеет МОК и ВАДА, в них узурпирована власть. Задача: очистить МОК и ВАДА.
08:45
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
А кто ЭТОМУ псевдо--патриоту текст писал???? Но САМОЕ прикольное --- он много КОГО перечислил ЗА "своей спиной", но забыл добавить, что перед глазами -- баблосы,квартиры, баблосы, машины, баблосы....
08:18
NF
И мне вот интересно: как жил СССР до 1952 года без Олимпиад? Так ведь жил же и не тужил! А тут такой вопль со стороны белофлажников. Но оно и правда: лучше в грязи, а не в князи...
07:56
Александр 5
Ну и что из того что Россия якобы "забудет" о олимпиаде на 8 лет. Что жизнь остановится? Есть ЧМ ,ЧЕ и другие не менее высокие спортивные соревнования, где спортсмены могут и своё "Я" показать и бабла срубить и Родину прославит. А съэкономленные средства пустить на развитие массового спорта, а то сейчас бесплатных секций днём с огнём не найдёшь. Добровольно оставшиеся 169 "спортсменов" сами не откажутся ехать, даже зная что они там в подавляющем своём большинстве ничего не завоюют, но зато ЭГО своё потешат и опять же деньги.
07:48
NF
За Россию без допинга! Особенно не проиграла Россия Крымскую войну, Русско-японскую, советско-финскую. Прям ух как нагнули всех ----------------------- Справедливости ради, советско-финскую мы выиграли, правда, большими усилиями...
07:47
NF
И да, Еля, ты про "болото" сказал 3/4 населения страны. Т.е. считай, народу, который тебя всю жизнь кормит. Так что иди ты далеко и надолго...
07:45
NF
Демагог и понтовщик. Еще и моих предков приплёл, которые войну с красным флагом выиграли...
07:43
ержан
Своими ура-патриотическими речами о несправедливости решений МОК Елистратов вполне заслужил отстранения его от участия в Олимпийских Играх. Несёт как по писанному раболепную чушь ...
07:35
Valdis_75
Идиот так и не понял ничего? Ну поедет он. Ну выиграет медаль. А потом его же самого и лишат этой медали, найдя царапины или соли. И в итоге его замарают так, что уже не отмоется. А ларчик открывается просто. БАБЛО. И чихать елистратов хотел на страну, гордость и флаг. На х.я мне такой спортсмен нужен? Пусть валит за свой счет.
07:34
defender_8
А пыжится- то как, вот-вот лопнет. Читаю эти пафосные выкрики полуграмотного мальчишки и диву даюсь, как они вышли из школы, кто их учил?
07:31
Весёлый©
Такой маленький, а уже кандидат в депутаты, читает Рабинера и КАПС.
07:20
За Россию без допинга!
Особенно не проиграла Россия Крымскую войну, Русско-японскую, советско-финскую. Прям ух как нагнули всех
07:14
redgy
MrBastarD80, судя по тебе, плохо у нас учат и лечат.. )
06:57
MrBastarD80
Продажный спортсменишка, люди лечат, учат и живут в 100 раз хуже тебя, а ты ничего не делаешь, НИЧЕГО и еще смеешь что то говорить предатель родины, гражданства таких лишать надо сразу и сажать за измену родине.
06:50
redgy
Джон силвер давно бы уже валил из страны, задолбали своим негативом.. место там кому-то показали, сказочник..
06:34