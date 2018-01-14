Главный тренер: "Состав сборной России на Олимпиаду сформирован по спортивному принципу"

Главный тренер сборной России Андрей Максимов отметил, что состав команды на Олимпиаду-2018​ сформирован по спортивному принципу. Заявка была оглашена сегодня, в нее вошли Виктор Ан, Семен Елистратов, Денис Айрапетян, Александр Шульгинов, Павел Ситников, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Татьяна Бородулина и Эмина Малагич.

– Все попали в олимпийский состав по спортивному принципу, – цитирует "Р-Спорт" Максимова. – Те спортсмены, которые вошли в состав, прошли квалификационный отбор, набрали определенные баллы в течение сезона на турнирах, начиная от Кубка СКР, продолжая четырьмя этапами Кубками мира и заканчивая чемпионатом России, который прошел в декабре в Коломне.

Фактически последним этапом отбора стал внутренний чемпионат, на который вопрос попадания в олимпийскую команду решался между тремя спортсменами – Володей Григорьевым, Павлом Ситниковым и Артемом Козловым. На чемпионате России мы определяли, кто же попадет в пятерку.