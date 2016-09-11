Елистратов заявил, что хочет "бахнуть" еще пару мировых рекордов

Олимпийский чемпион Сочи Семен Елистратов подчеркнул, что хотел бы установить еще пару мировых рекордов. В конце прошлого сезона Елистратов был отстранен от соревнований из-за положительной пробы на мельдоний, но затем полностью оправдан после заявления ВАДА по минимальному допустимому содержанию вещества в организме.

– Настроение у меня нормальное перед сезоном, но после всех недавних событий я понял одну простую вещь – хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах на завтра, – приводит "Р-Спорт" слова Елистратова. – Я ничего не хочу сейчас говорить про цели и задачи, сезон все покажет. Как показывает практика, я могу бежать все дистанции, на одной мне уже посчастливилось установить рекорд мира. Дай бог, если все будет хорошо, еще парочку "бахнуть", почему бы и нет.