Елистратов завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 3000 м

Семен Елистратов победил на дистанции 3000 метров на чемпионате Европы в Турине. Россиянин показал время 5 минут 01,663 секунды.
Второе место занял венгр Лю Шаолинь, а третье – Сьенки Кнегт из Голландии. Другой представитель России Виктор Ан не финишировал.
Турин (Италия)
Чемпионат Европы
Мужчины
3 000 м
1. ЕЛИСТРАТОВ (Россия) – 5.01,663
2. Лю Шаолинь (Венгрия) – 5.01,787
3. Кнегт (Голландия) – 5.02,029
4. Быканов (Израиль) – 5.03,594
5. Лю Шаоан (Венгрия) – 5.04,945
6. Кноч (Венгрия) – 5.37,239
8. АН (Россия) – не финишировал