Елистратов завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 3000 м

Семен Елистратов победил на дистанции 3000 метров на чемпионате Европы в Турине. Россиянин показал время 5 минут 01,663 секунды.

Второе место занял венгр Лю Шаолинь, а третье – Сьенки Кнегт из Голландии. Другой представитель России Виктор Ан не финишировал.

Турин (Италия)

Чемпионат Европы

Мужчины

3 000 м

1. ЕЛИСТРАТОВ (Россия) – 5.01,663

2. Лю Шаолинь (Венгрия) – 5.01,787

3. Кнегт (Голландия) – 5.02,029

4. Быканов (Израиль) – 5.03,594

5. Лю Шаоан (Венгрия) – 5.04,945

6. Кноч (Венгрия) – 5.37,239

8. АН (Россия) – не финишировал