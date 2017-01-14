Елистратов завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 1500 м

Семен Елистратов победил на дистанции 1500 метров на проходящем в Турине чемпионате Европы. Россиянин показал время 2 минуты 20,608 секунды.

Второе место занял венгр Лю Шаоанг (2.20,808), а третье – Владислав Быканов (2.20,822) из Израиля.