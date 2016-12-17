Елистратов - третий на дистанции 1500 м в Корее

Олимпийский чемпион Сочи Семен Елистратов стал третьим на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира в корейском Канныне. Он уступил корейцу Ли Чон Со и голландцу Шинки Кнгету. Руслан Захаров занял седьмое место, Виктор Ан - 14-е.

У женщин на этой дистанции лучшей стала Евгения Захарова, с 18-м временем. Юлия Шишкина заняла 27-е место, а Екатерина Ефременкова - 30-е.

На дистанции 1000 м Александр Шульгинов, Денис Айрапетян и Даниил Ейбог стали 16-м, 19-м и 26-м соответственно, а у женщин Екатерина Константинова, Татьяна Бородулина и Эмина Малагич заняли 19-е, 24-е и 29-е место.