Елистратов – серебряный призер чемпионата Европы в забеге на 1000 метров

Голландец Сьенки Кнегт стал победителем в забеге на 1000 метров на чемпионате Европы, который проходит в Дрездене. Он преодолел дистанцию за 1 минут и 27 секунд.
Второе место занял россиянин Семен Елистратов, третий – Роберто Пукитис из Латвии. Другой российский спортсмен Виктор Ан не смог выйти в полуфинал, став пятым в четвертьфинальном забеге.
Дрезден (Германия)
Чемпионат Европы
Мужчины
1 000 м
1. Кнегт (Голландия) – 1.27,898
2. ЕЛИСТРАТОВ (Россия) – 1.28,119
3. Пукитис (Латвия) – 1.28,140
4. Дотти (Италия) – 1.28,263
5. Фоконне (Франция) – 1.28,720