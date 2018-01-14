Елистратов – серебряный призер чемпионата Европы в забеге на 1000 метров

Голландец Сьенки Кнегт стал победителем в забеге на 1000 метров на чемпионате Европы, который проходит в Дрездене. Он преодолел дистанцию за 1 минут и 27 секунд.

Второе место занял россиянин Семен Елистратов, третий – Роберто Пукитис из Латвии. Другой российский спортсмен Виктор Ан не смог выйти в полуфинал, став пятым в четвертьфинальном забеге.

Дрезден (Германия)

Чемпионат Европы

Мужчины

1 000 м

1. Кнегт (Голландия) – 1.27,898

2. ЕЛИСТРАТОВ (Россия) – 1.28,119

3. Пукитис (Латвия) – 1.28,140

4. Дотти (Италия) – 1.28,263

5. Фоконне (Франция) – 1.28,720