16:39 | ШОРТ-ТРЕК

Елистратов пропустил Кубок мира из-за простуды, но восстановится к ЧМ

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Двукратный абсолютный чемпион Европы Семен Елистратов заявил, что не стартовал на заключительном этапе Кубка мира в Минске из-за простуды, но будет готов к чемпионату мира, который пройдет 10-12 марта в Роттердаме. Заключительный этап Кубка мира в сезоне завершается в Минске в воскресенье.

– Я не выступаю из-за простуды, но к чемпионату мира восстановлюсь, – цитирует "Р-Спорт" Елистратова. – Выводов о выступлении на Кубке мира я бы пока не делал, так как нахожусь в предвкушении чемпионата мира. Вот отбегу в Роттердаме, тогда и поговорим.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/skating/20170212/1116233587.html

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