Елистратов пропустил Кубок мира из-за простуды, но восстановится к ЧМ

Двукратный абсолютный чемпион Европы Семен Елистратов заявил, что не стартовал на заключительном этапе Кубка мира в Минске из-за простуды, но будет готов к чемпионату мира, который пройдет 10-12 марта в Роттердаме. Заключительный этап Кубка мира в сезоне завершается в Минске в воскресенье.

– Я не выступаю из-за простуды, но к чемпионату мира восстановлюсь, – цитирует "Р-Спорт" Елистратова. – Выводов о выступлении на Кубке мира я бы пока не делал, так как нахожусь в предвкушении чемпионата мира. Вот отбегу в Роттердаме, тогда и поговорим.