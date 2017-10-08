Елистратов получил дисквалификацию на этапе в Голландии

Российский спортсмен Семен Елистратов на этапе Кубка мира в голландском Дордрехте на дистанции 1000 метров получил дисквалификацию и занял четвертое место. Выиграл забег хозяин соревнований Сьенки Кнегт.
В финале у женщин первой финишировала кореянка Сим Сук Хи.
Шорт-трек
Дордрехт (Голландия)
Кубок мира
Мужчины
1 000 м
1. Кнегт (Голландия) - 1.28,328
2. Жирар (Канада) - 1.28,420
3. Сео И Ра (Корея) - 1.28,955
4. ЕЛИСТРАТОВ (Россия) - дисквалифицирован
Женщины
1 000 м
1. Сим Сук Хи (Корея) - 1.29,652
2. Схултинг (Голландия) - 1.29,653
3. Ли Ю Бин (Корея) - 1.29,399
4. Я. ван Керкоф (Голландия) - 1.29,282