Елистратов получил дисквалификацию на этапе в Голландии

Российский спортсмен Семен Елистратов на этапе Кубка мира в голландском Дордрехте на дистанции 1000 метров получил дисквалификацию и занял четвертое место. Выиграл забег хозяин соревнований Сьенки Кнегт.

В финале у женщин первой финишировала кореянка Сим Сук Хи.

Шорт-трек

Дордрехт (Голландия)

Кубок мира

Мужчины

1 000 м

1. Кнегт (Голландия) - 1.28,328

2. Жирар (Канада) - 1.28,420

3. Сео И Ра (Корея) - 1.28,955

4. ЕЛИСТРАТОВ (Россия) - дисквалифицирован

Женщины

1 000 м

1. Сим Сук Хи (Корея) - 1.29,652

2. Схултинг (Голландия) - 1.29,653

3. Ли Ю Бин (Корея) - 1.29,399

4. Я. ван Керкоф (Голландия) - 1.29,282