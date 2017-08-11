Елистратов победил Ана на первом старте олимпийского сезона

Действующий абсолютный чемпион Европы Семен Елистратов с победы стартовал на Кубке Союза конькобежцев России, опередив шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на начальника сборной России Анну Максименко. Отмечается, что первый официальный старт отечественных шорт-трекистов в олимпийском сезоне проходит с 11 по 13 августа в Новогорске.

Отметим, что эти соревнования являются отборочными, в них определяется предварительный состав сборной из 16 спортсменов (8 мужчин и 8 женщин). Прошедшие отбор будут централизованно готовиться к Олимпийским играм 2018 года, которые пройдут в Пхенчхане. У Ана будет возможность реабилитироваться, поскольку на каждой из трех индивидуальных дистанций (500, 1000 и 1500 метров) шорт-трекисты стартуют по два раза.

В первом финале на дистанции 1500 метров Елистратов одержал победу, его время – 2.21,860, у Ана – 2.22,120. Тройку лучших замкнул Денис Айрапетян – 2.22,390.

На аналогичной дистанции у женщин первой стала Екатерина Ефременкова (2.33,990), второе место заняла Екатерина Константинова (2.34,210), тройку лучших замкнула Евгения Захарова (2.35,360).