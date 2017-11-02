Елистратов и Ан - в составе сборной России на этапы Кубка мира в Шанхае и Сеуле

Тренерский штаб сборной России по шорт-треку определился с составом на следующие два этапа Кубка мира, сообщила начальник национальной команды Анна Максименко. Третий этап Кубка мира пройдет в китайском Шанхае (9-12 ноября), четвертый – в корейском Сеуле (16-19 ноября).

В состав мужской команды на эти этапы Кубка мира вошли Виктор Ан, Семен Елистратов, Владимир Григорьев, Александр Шульгинов, Павел Ситников, Денис Айрапетян.

В составе женской команды выступят Екатерина Константинова, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова, Татьяна Бородулина, Юлия Шишкина, Евгения Захарова.

По итогам этих этапов определятся квоты для участия в Олимпийских играх 2018 года.