Елистратов - бронзовый призер чемпионата Европы в многоборье

Россиянин Семен Елистратов занял третье место на чемпионате Европы в многоборье. На дистанции 3000 м он занял восьмое место, а четвертым стал еще один представитель России Виктор Ан, который в зачете многоборья занял шестую строчку.

Дрезден (Германия)

Чемпионат Европы

Мужчины

3 000 м

1. Быканов (Израиль) - 5.02,882

2. Фоконне (Франция) - 5.03,281

3. Лепап (Франция) - 5.05,631

4. АН (Россия) - 5.11,881

5. Кнегт (Голландия) - 5.12,072

6. Дотти (Италия) - 5.12,289

7. Пукитис (Латвия) - 5.12,298

8. ЕЛИСТРАТОВ (Россия) - 5.26,505

Многоборьбе

Итоговая классификация

1. Кнегт (Голландия) - 107

2. Быканов (Израиль) - 52

3. ЕЛИСТРАТОВ (Россия) - 43...

6. АН (Россия) - 29...

9. АЙРАПЕТЯН (Россия) - 8