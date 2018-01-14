Елистратов - бронзовый призер чемпионата Европы в многоборье

Россиянин Семен Елистратов занял третье место на чемпионате Европы в многоборье. На дистанции 3000 м он занял восьмое место, а четвертым стал еще один представитель России Виктор Ан, который в зачете многоборья занял шестую строчку.
Дрезден (Германия)
Чемпионат Европы
Мужчины
3 000 м
1. Быканов (Израиль) - 5.02,882
2. Фоконне (Франция) - 5.03,281
3. Лепап (Франция) - 5.05,631
4. АН (Россия) - 5.11,881
5. Кнегт (Голландия) - 5.12,072
6. Дотти (Италия) - 5.12,289
7. Пукитис (Латвия) - 5.12,298
8. ЕЛИСТРАТОВ (Россия) - 5.26,505
Многоборьбе
Итоговая классификация
1. Кнегт (Голландия) - 107
2. Быканов (Израиль) - 52
3. ЕЛИСТРАТОВ (Россия) - 43...
6. АН (Россия) - 29...
9. АЙРАПЕТЯН (Россия) - 8