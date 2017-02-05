Елистратов - 12-й на этапе Кубка мира в Дрездене, Шишкина - восьмая

Голландец Шинки Кнегт выиграл забег на 1500 метров на этапе Кубка мира в Дрездене. Семен Елистратов не вышел в финал А и в итоге показал 12-е время.
У женщин золото завоевала Сузанна Схултинг из Голландии. Юлия Шишкина показала восьмой результат, Екатерина Константинова - 11-й.
Дрезден (Германия)
Кубок мира
Мужчины
1 500 м
1. Кнегт (Голландия) - 2.24,688
2. Бурьян (Венгрия) - 2.24,984
3. Быканов (Израиль) - 2.25,047
4. Д. Крюгер (США) - 2.25,242
5. Ким Бьен Чун (Корея) - 2.26,544
6. Ли Хе Бин (Корея) - 2.39,374...
12. ЕЛИСТРАТОВ (Россия) - 2.37,250 финал В
Женщины
1 500 м
1. Схултинг (Голландия) - 2.37,857
2. Но А Рум (Корея) - 2.37,942
3. В. Мальте (Канада) - 2.38,011
4. Хань Юйтун (Китай) - 2.38,053
5. Бутен (Канада) - 2.38,224
6. Ватанабе (Япония) - 2.38,667...
8. ШИШКИНА (Россия) - 2.40,247 финал В...
11. КОНСТАНТИНОВА (Россия) - 2.40,615 финал В