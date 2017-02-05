Елистратов - 12-й на этапе Кубка мира в Дрездене, Шишкина - восьмая

Голландец Шинки Кнегт выиграл забег на 1500 метров на этапе Кубка мира в Дрездене. Семен Елистратов не вышел в финал А и в итоге показал 12-е время.

У женщин золото завоевала Сузанна Схултинг из Голландии. Юлия Шишкина показала восьмой результат, Екатерина Константинова - 11-й.

Дрезден (Германия)

Кубок мира

Мужчины

1 500 м

1. Кнегт (Голландия) - 2.24,688

2. Бурьян (Венгрия) - 2.24,984

3. Быканов (Израиль) - 2.25,047

4. Д. Крюгер (США) - 2.25,242

5. Ким Бьен Чун (Корея) - 2.26,544

6. Ли Хе Бин (Корея) - 2.39,374...

12. ЕЛИСТРАТОВ (Россия) - 2.37,250 финал В

Женщины

1 500 м

1. Схултинг (Голландия) - 2.37,857

2. Но А Рум (Корея) - 2.37,942

3. В. Мальте (Канада) - 2.38,011

4. Хань Юйтун (Китай) - 2.38,053

5. Бутен (Канада) - 2.38,224

6. Ватанабе (Япония) - 2.38,667...

8. ШИШКИНА (Россия) - 2.40,247 финал В...

11. КОНСТАНТИНОВА (Россия) - 2.40,615 финал В