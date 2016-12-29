Денис Юсков: "Бежал масс-старт на чемпионате России в рамках подготовки к чемпионату Европы"

Трехкратный чемпион мира на дистанции 1500 метров по конькобежному спорту Денис Юсков признался, что на чемпионате России ему понравилось выступать в дисциплине масс-старт. При этом он отметил, что делал это в рамках подготовки к чемпионату Европы в многоборье.

В начале января спортсмен выступит в составе национальной команды на чемпионате Европы в Херенвене, который пройдет с 6 по 9 января.

- Все прошло нормально, мне очень понравилось, все-таки такой контактный вид, это интересно, - приводит "Р-Спорт" слова Юскова. - Я, конечно, бежал масс-старт, прежде всего, в рамках подготовки к чемпионату Европы в Херенвене. Длиннее 12 кругов в этом сезоне дистанций я не бегал, сегодня пробежал 16 кругов. Приятно, что получилось выиграть.

Мне масс-старт бегать нравится, собственно, поэтому я на нем и выступаю. И вообще, мне кажется это очень интересный вид. Мы старались сегодня, чтобы и наш забег получился зрелищным.