Денис Айрапетян: "Я в состоянии завоевать медаль на чемпионате Европы"

Россиянин Денис Айрапетян отметил, что уже не считает себя начинающим спортсменом. 21-летний шорт-трекист добавил, что стал адекватно оценивать свои силы и силы соперников.

Чемпионат Европы завершится 14 января. Напомним, что сегодня в полуфинал турнира прошли россияне Виктор Ан, Семен Елистратов и Айрапетян, а среди девушек Софья Просвирнова и Екатерина Ефременкова.

– Я думаю, что завоевать медаль на чемпионате Европы реально, – цитирует "Р-Спорт" Айрапетяна. – Бороться можно. Я уже отхожу от тех времен, когда был молодым спортсменом в понимании "неопытный", "ненакатанный".

Конечно, пока есть ощущение недостаточности стартов, но те соревнования, на которых я выступил, придали мне уверенности. Сейчас, на чемпионате Европы, я не ощущаю себя "молодым" спортсменом в указанном понимании.

Раньше, когда выходил на квалификационные забеги, у меня было ощущение, что я слабее других, даже в тех случаях, когда я и не был на самом деле слабее. Но сейчас я уверен в своих силах, знаю, на что способен сам и на что способны соперники.