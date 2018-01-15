Бородулина подала апелляцию на критерии допуска россиян к Олимпиаде-2018

Россиянка Татьяна Бородулина подала иск в МОК на критерии допуска представителей России к Олимпиаде-2018. Ранее стало известно, что из-за дисквалификации ОКР россияне смогут выступить на Играх под нейтральным флагом и названием "Олимпийские атлеты России". Главным критерием допуска их к Олимпиаде является отсутствие "допинговой истории". Бордулина в 2006 году пропустила три допинг-теста, что квалифицируется как нарушение антидопинговых правил.

- Сначала эти вопросы будут рассматриваться комиссией МОК, и пока мы не знаем до конца, как будут сформированы критерии приглашений спортсменам, - цитирует "Р-Спорт" главу СКР Александра Кравцова. - Если смотреть совсем по букве закона, то у нас есть определенные проблемы. Апелляция подана, в том числе и по вопросу Бородулиной, она будет рассмотрена, но все решит МОК.