Айрапетян и Елистратов - 10-й и 11-й на 500-метровке в Дордрехте

Россияне Денис Айрапетян и Семен Елистратов заняли десятое и одиннадцатое место на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Дордрехте.

Шорт-трек

Дордрехт (Голландия)

Кубок мира

Мужчины

500 м

1. Жирар (Канада) - 40,767

2. Кнегт (Голландия) - 40,840

3. Хван Дэ Хон (Корея) - 40,844

4. Лю Шаоан (Венгрия) - 41,014

5. Ким До Кюм (Корея) - 41,059

1500 м

1. Хван Дэ Хон (Корея) - 2.12,479

2. Лю Шаолинь (Венгрия) - 2.12,539

3. Ш. Амлен (Канада) - 2.12,571

4. Лю Шаоан (Венгрия) - 2.12,961

5. Кнегт (Голландия) - 2.14,602...

10. АЙРАПЕТЯН (Россия) - 2.22,611

11. ЕЛИСТРАТОВ (Россия) - 2.22,617

Женщины

500 м

1. Сан-Желе (Канада) - 43,093

2. Бутен (Канада) - 43,149

3. А. Вальчепина (Италия) - 43,287

4. Я. ван Керкоф (Голландия) - 1.11,665