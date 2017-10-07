Айрапетян и Елистратов - 10-й и 11-й на 500-метровке в Дордрехте

Россияне Денис Айрапетян и Семен Елистратов заняли десятое и одиннадцатое место на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Дордрехте.
Шорт-трек
Дордрехт (Голландия)
Кубок мира
Мужчины
500 м
1. Жирар (Канада) - 40,767
2. Кнегт (Голландия) - 40,840
3. Хван Дэ Хон (Корея) - 40,844
4. Лю Шаоан (Венгрия) - 41,014
5. Ким До Кюм (Корея) - 41,059
1500 м
1. Хван Дэ Хон (Корея) - 2.12,479
2. Лю Шаолинь (Венгрия) - 2.12,539
3. Ш. Амлен (Канада) - 2.12,571
4. Лю Шаоан (Венгрия) - 2.12,961
5. Кнегт (Голландия) - 2.14,602...
10. АЙРАПЕТЯН (Россия) - 2.22,611
11. ЕЛИСТРАТОВ (Россия) - 2.22,617
Женщины
500 м
1. Сан-Желе (Канада) - 43,093
2. Бутен (Канада) - 43,149
3. А. Вальчепина (Италия) - 43,287
4. Я. ван Керкоф (Голландия) - 1.11,665