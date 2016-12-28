13:10 | ШОРТ-ТРЕК

Андрей Максимов: "Не может быть в сборной России по шорт-треку допинга"

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Главный тренер сборной России Андрей Максимов выразил уверенность, что в сборной России никогда не употребляли допинг. Ранее независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен предоставил доклад, в котором утверждается, что более 1000 российских спортсменов якобы причастны к допинговым махинациям.

- Я по этому поводу даже не переживаю, - цитирует "Р-Спорт" Максимова. - Потому что уверен и знаю, что наши спортсмены все чистые. Ну не может быть в сборной России по шорт-треку допинга. Пусть боятся те, кто допинг принимал, а нам не за что опасаться. Раньше пытались обвинить наших спортсменов в применении мельдония, потом выяснилось, что это было ошибочное мнение.

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http://rsport.ru/skating/20161228/1114348642.html

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