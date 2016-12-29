Ан лидирует на чемпионате России в многоборье

Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан стал победителем на дистанции 1500 м и уверенно лидирует в многоборье после двух дистанций из четырех на чемпионате России. Ранее он выиграл дистанцию 500 м.
Новогорск
Чемпионат России в многоборье
Мужчины
1500 м
1. Виктор Ан (Москва)
2. Руслан Захаров (Московская обл.)
3. Александр Шульгинов (Московская обл.)
Многоборье
После двух дистанций
1. Виктор Ан (Москва) – 68
2. Руслан Захаров (Московская обл.) – 29
3. Кирилл Шашин (Московская обл. – Нижегородская обл.) – 21