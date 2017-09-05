Ан и Елистратов выступят на первых этапах Кубка мира

Тренерский штаб сборной России по шорт-треку определил состав на два первых этапа Кубка мира, информирует "Р-Спорт". Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан и победитель Игр-2014 в Сочи в эстафете, действующий абсолютный чемпион Европы Семен Елистратов примут участие в обоих стартах.

Первый этап Кубка мира сезона-2017/18 пройдет с 28 сентября по 1 октября в Будапеште, второй – 5 - 8 октября в голландском Дордрехте.

В состав сборной России на два первых этапа сезона вошли: мужчины – Ан, Елистратов, Владимир Григорьев, Александр Шульгинов, Артем Козлов, Денис Айрапетян; женщины – Екатерина Константинова, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова, Татьяна Бородулина, Юлия Шишкина, Евгения Захарова.