16:08 | ШОРТ-ТРЕК

Ан и Елистратов вошли в состав сборной на чемпионат Европы

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Главный тренер сборной России Андрей Максимов сообщил, что один из лидеров команды, Софья Просвирнова, не поедет на чемпионат Европы. Состав сборной был сформирован по итогам чемпионата России. Европейское первенство пройдет с 13-го по 15 января в Турине.

- На чемпионат Европы едут Виктор Ан, Семен Елистратов, Александр Шульгинов, Руслан Захаров и Денис Айрапетян, а также Екатерина Константинова, Евгения Захарова, Екатерина Ефременкова, Татьяна Бородулина и Эмина Малагич, - приводит "Р-Спорт" слова Максимова.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/skating/20161229/1114394356.html

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