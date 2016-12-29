Ан и Елистратов вошли в состав сборной на чемпионат Европы

Главный тренер сборной России Андрей Максимов сообщил, что один из лидеров команды, Софья Просвирнова, не поедет на чемпионат Европы. Состав сборной был сформирован по итогам чемпионата России. Европейское первенство пройдет с 13-го по 15 января в Турине.

- На чемпионат Европы едут Виктор Ан, Семен Елистратов, Александр Шульгинов, Руслан Захаров и Денис Айрапетян, а также Екатерина Константинова, Евгения Захарова, Екатерина Ефременкова, Татьяна Бородулина и Эмина Малагич, - приводит "Р-Спорт" слова Максимова.