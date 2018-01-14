Ан и Елистратов - в составе сборной России на Олимпиаду-2018

Главный тренер сборной России Андрей Максимов сказал, что в состав команды на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане вошли те спортсмены, которые участовали в чемпионате Европы. В их число вошли олимпийские чемпионы 2014 года Виктор Ан и Семен Елистратов.

- В олимпийскую заявку войдут те же спортсмены, которые выступали на завершившемся чемпионате Европы, - цитирует ТАСС Максимова. - У мужчин это: Виктор Ан, Семен Елистратов, Павел Ситников, Денис Айрапетян и Александр Шульгинов. Среди женщин значатся следующие имена: Софья Просвирнова, Татьяна Бородулина, Эмина Малагич, Екатерина Ефременкова и Екатерина Константинова.

Напомним, ранее МОК из-за нарушения антидопинговых правил запретил российским спортсменам выступать на Играх в Корее под государственным флагом. "Чистые" атлеты смогут поучаствовать в соревнованиях. Список спортсменов, которые будут допущенны до соревнований, будет сформирован специальной комиссией МОК до 28 января.

Олимпиада пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.