Ан, Елистратов, Григорьев и Шульгинов выиграли командную гонку на этапе в Дрездене

Россияне Семен Елистратов, Владимир Григорьев, Виктор Ан и Александр Шульгинов выиграли командную гонку на 5000 метров на этапе Кубка мира в Дрездене. Вторыми финишировали голландцы, третьми - корейцы, четвертыми - венгры.
У женщин гонку на 3000 метров выиграли представительницы Голландии. Вторыми финишировали итальянки, третьими - канадки, четвертыми - японки.
Дрезден (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Командная гонка 5000 м
1. РОССИЯ (ЕЛИСТРАТОВ, ГРИГОРЬЕВ, АН, ШУЛЬГИНОВ) - 6.43,009
2. Голландия - 6.43,177
3. Корея - 6.43,288
4. Венгрия - без времени
Женщины
Командная гонка 3000 м
1. Голландия - 4.11,121
2. Италия - 4.11,286
3. Канада - 4.12,543
4. Япония - 4.18,456