Ан, Елистратов, Григорьев и Шульгинов выиграли командную гонку на этапе в Дрездене

Россияне Семен Елистратов, Владимир Григорьев, Виктор Ан и Александр Шульгинов выиграли командную гонку на 5000 метров на этапе Кубка мира в Дрездене. Вторыми финишировали голландцы, третьми - корейцы, четвертыми - венгры.

У женщин гонку на 3000 метров выиграли представительницы Голландии. Вторыми финишировали итальянки, третьими - канадки, четвертыми - японки.

Дрезден (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Командная гонка 5000 м

1. РОССИЯ (ЕЛИСТРАТОВ, ГРИГОРЬЕВ, АН, ШУЛЬГИНОВ) - 6.43,009

2. Голландия - 6.43,177

3. Корея - 6.43,288

4. Венгрия - без времени

Женщины

Командная гонка 3000 м

1. Голландия - 4.11,121

2. Италия - 4.11,286

3. Канада - 4.12,543

4. Япония - 4.18,456