Ан - бронзовый призер чемпионата Европы на 500 м

Россиянин Виктор Ан занял третье место на чемпионате Европы на дистанции 500 м. Золото выиграл голландец Шинки Кнегт, а серебро - его соотечественник Дилан Хогенверф.
У женщин на этой дистанции выиграла Рианна де Врис также из Голландии. Второй стала Мартина Вальчепина, а третьей - Шарлотт Гилмартин. Россиянка Софья Просвирнова стала пятой.
Турин (Италия)
Чемпионат Европы по многоборью
Женщины
500 м
1. де Врис (Голландия) - 44.263
2. М. Вальчепина (Италия) - 44.320
3. Гилмартин (Великобритания) - 44.548
4. Фонтана (Италия) - 1.24,147
5. ПРОСВИРНОВА (Россия) - 44.669
Мужчины
500 м
1. Кнегт (Голландия) - 41.168
2. Хогенверф (Голландия) - 41.549
3. АН (Россия) - 41.834
4. Лю Шаолинь (Венгрия) - 1.16,713
5. ЕЛИСТРАТОВ (Россия) - 41.571