Ан - бронзовый призер чемпионата Европы на 500 м

Россиянин Виктор Ан занял третье место на чемпионате Европы на дистанции 500 м. Золото выиграл голландец Шинки Кнегт, а серебро - его соотечественник Дилан Хогенверф.

У женщин на этой дистанции выиграла Рианна де Врис также из Голландии. Второй стала Мартина Вальчепина, а третьей - Шарлотт Гилмартин. Россиянка Софья Просвирнова стала пятой.

Турин (Италия)

Чемпионат Европы по многоборью

Женщины

500 м

1. де Врис (Голландия) - 44.263

2. М. Вальчепина (Италия) - 44.320

3. Гилмартин (Великобритания) - 44.548

4. Фонтана (Италия) - 1.24,147

5. ПРОСВИРНОВА (Россия) - 44.669

Мужчины

500 м

1. Кнегт (Голландия) - 41.168

2. Хогенверф (Голландия) - 41.549

3. АН (Россия) - 41.834

4. Лю Шаолинь (Венгрия) - 1.16,713

5. ЕЛИСТРАТОВ (Россия) - 41.571