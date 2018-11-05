Алексей Кравцов: "Женская сборная хорошо начала сезон"

Глава Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов отметил, что женская сборная России по шорт-треку показала хорошие результаты на первом этапе Кубка мира в канадском Калгари. Чемпионат мира по шорт-треку пройдет в Софии с 8 по 10 марта 2019 года.

Этап Кубка мира в Калгари проходил со 2 по 4 ноября. Российская сборная одержала победу в эстафете, установив рекорд страны. Екатерина Ефременкова завоевала бронзовую медаль на дистанции 1500 метров, а Софья Просвирнова стала второй на дистанции 1000 метров.

- Я считаю, что женская сборная хорошо начала сезон, завоевала три медали, - цитирует ТАСС Кравцова. - Эстафета была просто шикарная, мне очень понравилась. Девушки выступили очень уверенно, был отличный финиш. Победа в эстафете была очень красивой.

Сборная России в эстафете входила и входит в число сильнейших в мире, мы будем надеяться, что после хорошего старта сезона она продолжит выступать на таком же уровне. У нас впереди пять этапов Кубка мира и чемпионат Европы. Пока рано делать прогнозы на чемпионат мира, сезон только начался, будем надеяться, что сможем выступить успешно.