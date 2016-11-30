10:20 | СТРЕЛЬБА — Стендовая

Следователи выясняют обстоятельства гибели стрелка Лошакова

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Правоохранительные органы Москвы занимаются выяснением обстоятельств гибели чемпиона России среди юниоров по стендовой стрельбе Владислава Лошакова. Ранее сообщалось, что спортсмен был найден мертвым. По предварительной информации, 20-летний россиянин застрелился из ружья.

- В настоящее время идет следствие, выясняются обстоятельства гибели спортсмена, - приводит ТАСС слова одного из тренеров спортивной школы по стендовой стрельбе, за которую выступал Лошаков. - Никакой другой информацией мы не располагаем.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3825355

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