Следователи выясняют обстоятельства гибели стрелка Лошакова

Правоохранительные органы Москвы занимаются выяснением обстоятельств гибели чемпиона России среди юниоров по стендовой стрельбе Владислава Лошакова. Ранее сообщалось, что спортсмен был найден мертвым. По предварительной информации, 20-летний россиянин застрелился из ружья.

- В настоящее время идет следствие, выясняются обстоятельства гибели спортсмена, - приводит ТАСС слова одного из тренеров спортивной школы по стендовой стрельбе, за которую выступал Лошаков. - Никакой другой информацией мы не располагаем.