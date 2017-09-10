Российские стрелки завоевали золото ЧМ в смешанном командном ските

Россияне Николай Теплый и Надежда Коновалова стали чемпионами мира по стендовой стрельбе в смешанном командном ските. В финале они победили пару из США - 30:27. Бронзу завоевали представители Италии, победившие команду Китая - 28:26.

На данный момент в активе российских стрелков два золота, четыре серебра и две бронзы. Команда занимает третье место в медальном зачете мирового первенства. Первую строчку занимает Италия (9-6-2), на второй позиции располагаются США (5-1-6).

Напомним, чемпионат мира проходит в подмосковном стрелковом комплексе "Лисья нора" с 1 по 10 сентября.