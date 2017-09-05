Двукратный чемпион мира Фокеев в октябре завершит карьеру

Двукратный чемпион мира по стендовой стрельбе в дабл-трапе россиянин Виталий Фокеев завершит карьеру в октябре после финала Кубка мира в Нью-Дели, который пройдет в 23-30 октября. Сегодня спортсмен завоевал золото чемпионата мира в дисциплине дабл-трап.

В предыдущий раз россиянин становился чемпионом мира в 2006 году. Кроме двух золотых медалей чемпионатов мира в его активе две бронзы. Также он становился чемпионом Европейских игр 2015 года и серебряным призером чемпионата Европы – 2007.

– Мне уже 43 года, дабл-трап больше не входит в олимпийскую программу, так что мне больше нечем пополнять свой запас наград, – приводит ТАСС слова Фокеева. – Чемпионат мира и Европейские игры у меня уже есть. Пора подумать о воспитании детей и молодежи. Скорее всего, стану тренером.