Алипов выступит на чемпионате мира

Определен состав сборной России на чемпионат мира по стендовой стрельбе, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу Стрелкового союза России. Турнир пройдет с 1 по 10 сентября в подмосковном комплексе "Лисья нора". В число участников турнира вошел и олимпийский чемпион Афин-2004 Алексей Алипов.

Полностью состав сборной России вглядят следующим образом:

Трап (мужчины): Алексей Алипов, Никита Егоров, Максим Смыков. Трап (женщины): Татьяна Барсук, Екатерина Рабая, Юлия Туголукова. Скит (мужчины): Антон Астахов, Александр Землин, Николай Теплый. Скит (женщины): Надежда Коновалова, Анастасия Крахмалева, Альбина Шакирова. Дубль-трап (мужчины): Василий Мосин, Артем Некрасов, Виталий Фокеев.

Также в "Лисьей норе" пройдет юниорский турнир, в рамках него в мужском трапе выступят: Дмитрий Исаев, Геннадий Мамкин, Иван Щербак. Трап (женщины): Полина Князева, Ангелина Руднева, Юлия Савельева. Скит (мужчины): Александр Краснятов, Михаил Шарапов. Скит (женщины): Елена Бухонова, Маргарита Геворкян, Алина Фазылзянова. Дубль-трап (мужчины): Александр Филиппов, Вячеслав Юхименко.