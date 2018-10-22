Олимпийский чемпион по пулевой стрельбе Кокорев скончался на 60-м году жизни

Чемпион Олимпийских игр 1996 года по пулевой стрельбе Борис Кокорев ушел из жизни в возрасте 59 лет, информирует официальный сайт Стрелкового союза России. Причина смерти Кокорева не уточняется. Кокорев на Олимпиаде в Атланте завоевал золото в стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 метров.

"В стрелковом сообществе он пользовался заслуженным уважением. Его достижения и человеческие качества могут служить достойным примером для новых поколений. Коллектив Стрелкового союза России выражает искренние соболезнования родным и близким Бориса Борисовича. Память о нем всегда будет жить в наших сердцах", - говорится в сообщении.