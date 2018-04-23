Вдовина и Масленников взяли серебро на этапе Кубка мира в Южной Корее

Сборная России которую представили Дарья Вдовина и Владимир Масленников, заняла второе место на этапе Кубка мира по пулевой и стэндовой стрельбе в южнокорейском Чханвоне. В финале спортсмены набрали 498,8 очков.

Первой на этапе в Южной Корее стала китайская сборная, которую представляли Чжао Руожу и Ян Хаорань. Стрелки набрали 499,3 очка. Южнокорейцы Су Чжу Сон и Чжи Хен Кым набрали 435,4 очка и стали третьими.

Напомним, что в квалификации россияне стали первыми и установили мировой рекорд, набрав 838,7 очков.