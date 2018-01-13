Ушел из жизни стрелок Валерий Давыдов, вчера получивший ранение в висок

На 21 году жизни трагически скончался член сборной России по пулевой стрельбе Валерий Давыдов, информирует официальный сайт Стрелкового союза России.

Как отмечается, он был одним из ведущих спортсменов в стрельбе по движущейся мишени, завоевал серебро чемпионата мира среди юниоров 2016 года, становился неоднократным призером чемпионатов Европы среди юниоров.

- Для стрелкового сообщества эта утрата является горькой трагедией, - говорится в сообщении. - Валерия любили и тренеры, и партнеры по команде. Стрелковый Союз России выражает искренние соболезнования родным, близким и всем тем, кто знал Валерия Давыдова. Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах.

Напомним, вчера стало известно, что Давыдов получил пулевое ранение в висок. Его доставили в больницу, где он находился в крайне тяжелом состоянии. Обстоятельства происшествия не уточняются. Как отмечалось, правоохранительные органы также будут разбираться в ситуации.